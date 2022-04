HELDER: NOVA PONTE

A população de Cachoeira do Arari está entusiasmada com a rapidez com que o governador Helder Barbalho inaugurou o Museu do Marajó, prometendo construir a ponte sobre o rio Camarazinho, ligando a cidade a Salvaterra. Na semana passada, o edital de licitação da obra já foi publicado e em um ano ela deverá estar pronta, atraindo mais turistas para o museu.