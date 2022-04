Helder se reelege no 1° turno para o governo do Estado, Mario Couto lidera para o Senado aponta pesquisa

Caso a eleição ocorresse nesta terça-feira, 19, o governador Helder Barbalho (MDB) se reelegeria em primeiro turno, aponta pesquisa divulgada ontem pela TV Record. No cenário 1, Helder tem 60% das intenções de voto, seguido pelo senador Zequinha Marinho (PL), com 7%; Fernando Carneiro (Psol), com 3%; e Cleber Rebelo (PSTU), com 1%. Brancos e nulos somam 12%, e 17% não responderam ou não sabem em quem votar.

No cenário 2, Helder aparece com 61%, seguido de Zequinha Marinho, 7%, Sílvia Letícia (Psol), 2%; e Cleber Rebelo, que também mantém 1% na pesquisa estimulada.



SENADO

Ainda segundo a pesquisa realizada pelo Real Time Big Data, o ex-senador Mário Couto (PL) lidera as intenções de voto com 18%, seguido por Fernando Flexa Ribeiro (PP), com 14%; Beto Faro (PT), também com 14%, e o ex-deputado estadual Manoel Pioneiro (PSDB), com 12%.

Detalhe importante: 22% dos entrevistados não votariam em nenhum desses candidatos e 20% ainda não sabem em quem vão votar.

Imagem: Divulgação