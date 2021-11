Helicóptero da Globo faz pouso forçado e perde cauda; piloto reza após aterrissagem

Um helicóptero da TV Globo precisou fazer um pouso de emergência em um campo de futebol, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (8). De acordo com o G1, ninguém ficou ferido.

Parte da cauda da aeronave se soltou com o impacto do pouso. De acordo com o piloto Dudu Barbatti, o helicóptero teve um perda na potência. As causas do incidente serão investigadas.

“Graças a Deus estamos todos bem”, escreveu Barbatti em um story do Instagram. Em vídeos, que circulam nas redes sociais, é possível ver o piloto rezando após o pouso.

Fonte: istoe