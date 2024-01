Helicóptero desaparecido há 12 dias é encontrado em São Paulo

O helicóptero com quatro pessoas que estava desaparecido há 12 dias em São Paulo foi localizado pelas equipes de buscas, nesta sexta-feira (12), em Paraibuna, no interior do estado. A informação foi confirmada pela Polícia Militar paulista nas redes sociais. Ainda não há informação se há sobreviventes.

O último contato da aeronave tinha sido no dia 31 de dezembro e, desde então, foi mobilizado uma operação de busca que envolveu a Força Aérea Brasileira, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de São Paulo. A aeronave deixou a capital paulista no último dia do ano para passar o réveillon em Ilhabela, no Litoral Norte do estado, mas não chegou ao local de destino.

**Em atualização

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/PMESP