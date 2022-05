Helicóptero do Ibama faz pouso forçado com pane hidráulica em Itaituba

Durante a tarde desta quarta-feira (25), um pouso de emergência foi registrado, por volta das 14h10, no Aeroporto Wirland Freire, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

De acordo as informações locais, o helicóptero prefixo PT HLP sofreu uma pane hidráulica e por pouco não aconteceu um acidente. O piloto conseguiu pousar a tempo de evitar uma tragédia.

No vídeo feito por um leitor e enviado em grupo de WhatsApp, é possível ver que a aeronave fora da pista. Segundo a tripulação, foi a saída encontrada pelo piloto para não cair. Nenhum passageiro ficou ferido.

Há informações ainda não confirmadas, de que este helicóptero seria o mesmo que estaria atuando em operações na região garimpeira do de Itaituba.

Fonte: Portal Debate, com Portal Plantão24Horas News