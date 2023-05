Heloísa Helena será empossada hoje nova presidente do Cassazum

Numa solenidade que ficará na história dentro do clube militar, a Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena Siqueira da Costa, será empossada hoje à noite, a nova presidente do Cassazum, tendo como vice-presidente o Suboficial da Aeronáutica Messias Oliveira para um mandato de dois anos- 2023/2025. O fato inusitado da solenidade será pela primeira uma mulher chegar ao cargo de presidente do clube militar, depois de vencer o pleito com 327 votos contra 300 votos do candidato da situação, Suboficial da Aeronáutica João Ribeiro.



A solenidade começará, a partir das 19 horas, no Salão Nobre do Cassazum, que deverá contar as presenças das ilustres autoridades vinculadas à Aeronáutica, a nível regional, e outros convidados importantes.



O cronograma de trabalho da nova diretoria do Cassazum, à frente da Suboficial, Heloísa Helena da Costa, visa proporcionar aos associados todo o conforto necessário, sobretudo, nos setores de esportes, sociais e culturais, pois, garra e determinação, não irão faltar aos novos integrantes da nova diretoria que assumem hoje os destinos administrativos do Cassazum.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar