Hemodiálise garante mais qualidade de vida para pacientes do Marajó

Jessica Gomes, residente de Portel, realiza o tratamento de hemodiálise no Centro de Hemodiálise do Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), localizado no município de Breves. Três vezes por semana, a jovem navega por uma hora e meia até o local, onde recebe atendimento de qualidade. O serviço oferecido pelo HRPM tem sido um divisor de águas para esses pacientes, que antes precisavam se deslocar até Belém para fazer o tratamento.

Desde sua inauguração em abril de 2021, o centro de hemodiálise do HRPM tem atuado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A unidade conta com uma área de 200m² e máquinas de hemodiálise para tratamento ambulatorial e de UTI, funcionando durante os três turnos. Uma equipe multiprofissional, composta por nefrologistas, cirurgiões vasculares, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, fisioterapeutas e psicólogos, integra o centro, oferecendo um atendimento humanizado e completo.

Para Josiane da Silva Correia, supervisora do Serviço de Hemodiálise do hospital, o atendimento é fundamental para os pacientes. Segundo ela, o serviço é importante porque faz a filtragem do sangue, sendo essencial para manter a vida. “A gente atende pessoas de todas as idades, desde de manhã e até a noite. O paciente passa em média de 3 até 4 horas. Antes os pacientes eram diagnosticados e encaminhados para Belém”, explica.

Desde sua inauguração, o Hospital Regional de Breves, que abrange os municípios de Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel, Anajás e Bagre, tem oferecido leitos para casos de média e alta complexidade, atendendo uma população de aproximadamente 300 mil habitantes da região do Marajó Ocidental.

