Hemopa anuncia inscrições para preenchimento de vagas em hemocentros do Pará

A Fundação Hemopa realizará Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 83 vagas para as funções de níveis superior e médio para unidades dos hemocentros em Belém, Altamira, Capanema, Castanhal, Marabá, Santarém e Tucuruí. Há vaga também para Pessoas com Deficiência (PcD).

Interessados devem fazer suas inscrições, exclusivamente, através do site de 25 a 27 de outubro. O edital completo ainda será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

As vagas para nível superior são para analista de Suporte de Sistema, biomédico, enfermeiro, farmacêutico-bioquímico, fisioterapeuta, médico.

Já as oportunidades para o nível médio são para agente administrativo, operador de computador, técnico de Manutenção, e técnico de Segurança do Trabalho.

A Fundação Hemopa atende uma rede hospitalar de mais de 200 unidades e possui unidade de coleta em nove municípios paraenses, que servem como polo de distribuição para cidades de todas as regiões do estado.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Bruno Cecim/Agência Pará