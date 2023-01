Hemopa celebra os mais de 120 mil voluntários nas coletas de sangue

A Fundação Hemopa comemora e compartilha com sua equipe multiprofissional da hemorrede estadual o comparecimento de mais de 120 mil voluntários que geraram quase 100 mil coletas de sangue na hemorrede do Pará. Isso representa um aumento de 5,5% do número de doações de sangue em 2022, em comparação ao ano de 2021.

As 11 unidades de coletas de sangue distribuídas entre Belém, Santarém, Castanhal, Marabá, Abaetetuba, Altamira, Redenção, Capanema e Tucuruí, coletaram 93.695 bolsas de sangue em 2021 e, 98.538 em 2022, que beneficiaram cerca de 395 mil pacientes internados na rede hospitalar do Pará.

A Gecad do Hemopa também destaca sobre o aumentou do número de comparecimentos voluntários nos serviços de coleta de sangue no Estado, o que representa um saldo positivo de mais de 120 mil em 2022, e 112.795 ano passado, que se traduz em uma elevação de 7% de pessoas sensibilizadas para este ato solidário que salva milhares de vidas, anualmente.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, agradece pelas quase 100 mil coletas de sangue. “ Tivemos 120 mil comparecimentos de voluntários que procuraram os serviços de coletas de sangue, o que resultou em cerca de 100 mil doações. Nosso agradecimento a todos que estenderam os braços para salvar o próximo. Isso é puro amor pela vida humana. Que sigamos em condições de atender todas as demandas transfusionais da rede hospitalar e, para tanto, precisamos manter a regularidade do estoque de sangue, graças ao apoio da sociedade. Nosso muito obrigado!”.

Interessados em firmar parceria com a Fundação Hemopa para realização de campanhas de doação de sangue podem entrar em contato pelo número 3224-5048, com a Gecad, de segunda a sábado, de 8h às 17h.

Veja a programação de campanhas do desta semana:

Igreja Perpétuo Socorro (Campanha Externa)

Data: 03/01/2023

Horário: 8h às 17h

Local: Rod. Artur Bernardes, 459 – Telégrafo

Infraestrutura: Unidade móvel

Banco do Brasil (Campanha Externa)

Data: 04/01/2023

Horário: 8h às 14h

Local: Rod. Artur Bernardes, 459 – Telégrafo

Infraestrutura: Unidade móvel

Banco do Brasil (Campanha Externa)

Data: 05/01/2023

Horário: 8h às 14h

Local: Rod. Artur Bernardes, 459 – Telégrafo

Infraestrutura: Unidade móvel

Confira os critérios para a doação:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 kg;

– Estar bem alimentado (não pode estar de jejum);

– Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

LOCAIS DE DOAÇÃO

Belém:

Shopping Pátio Belém. Travessa Padre Eutíquio, 1078. 1º Piso, Estação Cidadania. Segunda a sexta, das 10h às 16h30. Sede do Hemopa.

Travessa Padre Eutíquio, 2109. Segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Sábado, das 7h30 às 17h.

Castanheira. Rodovia BR 316, Km 1, Pórtico Belém. Segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118 ou 3110-6500

Abaetetuba:

Avenida Santos Dumont, S/N. Segunda a sexta, das 7h às 12h30. Contato: 91 98568-3396

Altamira:

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n. Segunda a sexta, das 7h às 12h30. Contato: 93 98415-6282

Capanema:

Rod. BR-308, Km 0, s/n. Segunda a sexta, das 7h às 12h30. Contato: 91 98568-3339

Castanhal:

Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: 3412-4400 .

Marabá:

Rod. Transamazônica, Quadra 12, s/n. Segunda a sexta, das 7h às 13h. Contato: 94 3312-9150.

Redenção:

Avenida Santa Tereza, 345. Segunda a sexta, 7h30 às 12h30. Contato: 94 98414-3955.

Santarém:

Av. Frei Vicente, 696. Segunda a sexta, das 7h30 às 13h. Contato: 93 33524-7550

Tucuruí:

Av Veridiano Cardoso, s/n.

Fotos: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira