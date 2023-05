Hemopa divulga campanhas de final de semana e feriados em benefício de pacientes

A Fundação Hemopa inicia o mês de maio com mais 1.152 bolsas coletadas no feriado prolongado, marcado pelas comemorações ao Dia do Trabalhador, em Belém, Santarém, Capanema, Marabá, Concórdia e Tucuruí. As bolsas devem salvar mais de 4.600 pacientes da rede hospitalar pública e privada do estado.

As campanhas de fim de semana têm o intuito de reforçar o estoque técnico de sangue da instituição. No sábado (29) e domingo (30), o hemocentro regional de Marabá realizou campanha externa em Canaã dos Carajás, e coletou 201 bolsas de sangue. Durante o fim de semana e o feriado (1), a sede da Fundação junto ao posto de coleta Castanheira e as unidades da hemorrede, foram responsáveis por coletar 951 bolsas de sangue, através de campanhas e comparecimentos espontâneos da sociedade em geral.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, comemorou o resultado das campanhas e parabenizou a equipe responsável pela eficiência do trabalho. “Final de semana extremamente positivo nas diversas campanhas realizadas. Trabalho executado com a excelência de sempre dos servidores da Fundação”, afirmou Paulo.

Instituições interessadas em firmar parceria para promoção da doação voluntárias de sangue, podem entrar em contato com a Gerência de Captação de Doadores (Gecad), de segunda a sábado, das 8h às 17h, pelo fone: 32245048/ 08002808118.

Confira a programação desta semana na Grande Belém:

Faculdade Estácio Ananindeua – Shopping Metrópole (Campanha Externa)

Data: 03/05/2023

Horário: 9h às 17h

Previsão: 80 voluntários

Local: BR 316, n°4500, estacionamento do Shopping Metrópole

Infraestrutura: unidade móvel

Faculdade Católica (Campanha Externa)

Data: 04/05/2023

Horário: 8h às 14h

Previsão: 60 voluntários

Local: BR 316, Km 6, Seminário São Pio X – Águas Lindas

Igreja Jesus Ressuscitado (Campanha Externa)

Data: 06/05/2023

Horário: 8h às 15h

Previsão: 80 voluntários

Local: Tv. Ourém, n°53, no bairro da Marambaia, em Belém.

