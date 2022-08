Hemopa estende a coleta de sangue também aos domingos

Com o objetivo de aumentar o número de doadores de sangue, a partir do próximo domingo (21), a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) passa a coletar sangue aos domingos. A ação ocorrerá no posto de coleta no shopping de Belém, até o dia 25 de setembro.

Interessados em fazer as doações, podem comparecer no local no horário de coleta das 10h às 17h. O local também funcionará de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 17h.

Em caso de dúvidas, basta ligar para a Fundação através do canal de atendimento, 0800 280 8118 que funciona e segunda à sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Serviço:

coleta de sangue aos domingos

Dia: 21 de agosto a 28 de setembro de 2022

Hora: 10h às 17h

Local: Hemopa Castanheira (Km 1 – BR 316)

Foto: Reprodução drauziovarella