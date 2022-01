Hemopa firma parceria com agremiações carnavalescas para reforçar estoque de sangue

O hemopa está realizando uma parceria com agremiações carnavalescas de Belém, com o objetivo de estimular a doação voluntaria de sangue em suas respectivas comunidades, durante o mês de fevereiro, quando será realizada a campanha “neste carnaval, cai na folia que salva vidas. Doe sangue”, todas as unidades hemorrede estadual, como de Santarém, Marabá, Castanhal, Altamira, Tucuruí, Redenção, Abaetetuba e Capanema estarão aderindo a campanha.

A campanha que vai ser realizada do di 1 ao dia 28 de fevereiro e contara com o apoio de caravanas solidarias com a participação de órgãos público, privado e grupos de amigos. Também terá campanhas externas com a unidade móvel de coleta de sangue em instituições na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Até agora, as parcerias carnavalesca foram firmadas pela Escola de Samba Quem São Eles, Grêmio Recreativo Carnavalesco Cultural Os Colibris, bairro Maracangalha; Associação Carnavalesca Bole-Bole, do Guamá; Escola de Samba da Matinha; Grêmio Recreativo Carnavalesco Cultural Piratas da Batucada, bairro da Pedreira; Embaixada de Samba do Império Pedreirense, bairro da Pedreira; Grêmio Recreativo Cultural Deixa Falar, da Cidade Velha; Associação Carnavalesca Xodó da Nega, da Cremação.

Seja um doador – A doação de sangue é simples e não causa nenhum prejuízo ao organismo. Para doar é necessário seguir critérios básicos:

– Estar muito bem de saúde.

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem levar um responsável legal para autorizar a doação voluntária);

– Pesar mais de 50kg;

– Apresentar um documento de identificação oficial com foto, podendo ser RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte. Carteiras de meia passagem e xerox de documento não são aceitas.

Para quem teve Covid-19, precisa esperar 10 dias após a cura para doar sangue. Mas atenção, a contagem começa a partir da recuperação completa da doença. Mesmo quem esteve assintomático e testou positivo para a Covid-19, deve esperar os 10 dias para voltar aos Hemocentros.

E para quem teve contato com pessoas com o novo coronavírus, deve esperar 7 dias após o último contato. Não apresentando nenhum sintoma, pode fazer a doação.

É importante lembrar também para quem recebeu a vacina contra a Covid-19 deve esperar 7 dias. E quem se vacinou contra gripe, 48h.

Mais informações: 3110-6500 ou 0800-2808-118.

Foto: Divulgação / Carnavalescos do Quem São Eles