Hemopa funciona para coleta de sangue durante exibição dos jogos do Brasil na Copa

A Fundação Hemopa funciona normalmente durante a exibição dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022. A coleta de sangue na sede do Hemopa, em Belém, no bairro de Batista Campos, e, também, na Unidade do Castanheira, das 7h30 às 18h, não para em dias dos jogos do Brasil no campeonato. Na Unidade de coleta Pátio Belém, o horário é das 9h às 11h30.

Da mesma forma será nas unidades regionais com funcionamento para doação de sangue, com expediente normal em Santarém, Castanhal, Marabá, Redenção, Tucuruí, Altamira, Capanema e Abaetetuba.

Programação coletas Interna e externas, de 5 a 11/12:

Internas na sede Hemopa- de 7h30 às 18h

Centro de Educação Tecnológico da Amazônia (Cetam)

Data: 06, 07 e 10

Local: Tv. Padre Eutíquio, nº 2109 – Batista Campos.

Hora: 7h30 às 18h

ESAMAZTEC

Data: 06

Local: Tv. Padre Eutíquio, nº 2109 – Batista Campos.

Instituto Adventista Grão Pará

Data: 10/12

Local: Tv. Padre Eutíquio, nº 2109 – Batista Campos.

Externas:

Banco do Brasil

Data: 06/12

Horário: 7h às 15h

Local: Av. Pres. Vargas, 248 – Campina

Previsão: 50 voluntários

Infraestrutura: Unidade móvel

Auditoria Geral da União

Data: 07/12

Horário: 7h às 17h

Local: Av. Assis de Vasconcelos, 625 – Campina

Instituto Adventista Grão Pará

Data: 10/12

Horário: 7h às 17h

Local: Tv. Barão do Triunfo, 3577 – Marco

Para doar sangue é preciso:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 h nas 24 h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Para quem teve Covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura.

Hemocentro Belém

Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Castanheira

Rodovia BB-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira.

(em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Sábados, das 7h30 às 17h.

Domingos, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Pátio Belém

Tv. Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos.

(Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

Hemocentro Castanhal

Novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (serviço social).

Hemocentro de Santarém

Novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (serviço social).

Hemocentro de Santarém

Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: (93) 3524-7550.

Hemocentro de Marabá

Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 3312-9150.

Hemonúcleo de Abaetetuba

Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3396.

Hemonúcleo de Altamira

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (93) 98415-6282.

Hemonúcleo de Capanema

Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3339.

Hemonúcleo de Redenção

Avenida Santa Tereza, s/n, Centro.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Contato: (94) 98414-3955.

Hemonúcleo de Tucuruí

Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR 422, Santa Mônica.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 98415-9006.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra