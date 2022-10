Hemopa informa funcionamento do serviço de coleta de sangue neste final de semana

Fundação incentiva a doação voluntária para manter a regularidade do estoque técnico para o atendimento de hospitais públicos e privados

A Fundação Hemopa informa o funcionamento do serviço de coleta de sangue, neste sábado (8) e domingo ( 9), em Belém, Santarém e Marabá. A finalidade da ação é incentivar a doação voluntária de sangue para manter a regularidade do estoque técnico para atendimento integral das solicitações transfusionais da rede de hospitais públicos e privados do Pará, especialmente, na quinzena do Círio, quando a cidade recebe maior movimento de pessoas.

Sábado (8) – Em Belém, o funcionamento será normal na sede do Hemopa e na Unidade de Coleta Castanheira, mas com horário diferenciado: de 7h30 às 15h. O Hemocentro Regional de Marabá realizará campanha externa, das 9h às 17h, no Shopping de Marabá, na rodovia BR- 230, Folha 30 – Quadra 15 – Lote 10 – Nova Marabá. O Hemocentro Regional Santarém terá campanha interna e vai abrir das 7h às 13h.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. ParáDomingo (9) – Não haverá funcionamento para coleta de sangue em nenhuma unidade da hemorrede estadual.

Para doar sangue é preciso:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 h nas 24 h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Endereços das unidades

Hemocentro Belém – avenida Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Posto de coleta Castanheira – rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, em frente à entrada do shopping Castanheira.

Hemocentro de Santarém – avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho). Atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13 h. Telefone: (93) 3524.7550.

Hemonúcleo de Capanema – rodovia BR-308, KM-0, São Cristóvão. Atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 12h30. Telefone: (91) 98568-3339.

*Mais informações podem ser obtidas pelo 08002808118, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.

