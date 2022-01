Hemopa informa novo horário de funcionamento para coleta de sangue em Belém

A gestão da Fundação Hemopa informa que, em função da redução do número de servidores, afastados em função do pico da pandemia das variantes da Covid-19 e dos vírus influenza, o funcionamento de coleta de sangue, na sede do hemocentro, em Batista Campos; e na Unidade de Coleta Castanheira, de segunda-feira a sábado, será de 7h30 às 15h, a partir dia 29. Já na Unidade de Coleta do Pátio Belém, o funcionamento será das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira.

Mesmo diante de tantas dificuldades impostas, a gerente de Captação de Doadores do Hemocentro paraense, a assistente social, Juciara Farias, apela que as pessoas, potencialmente, doadoras de sangue não deixem de efetivar a coleta de sangue, regularmente.

“Nossas unidades da capital e interior do Estado, estão sempre prontas para receber o voluntariado com toda segurança sanitária disponível com oferta de álcool em gel, distanciamento entre as cadeiras. O uso de mascara é obrigatório”. Ela destaca ainda as Caravanas Solidárias. Junte amigos, familiares, vizinhos e vá ao Hemopa mais próximo de você.

Instituições públicas, privadas e grupos de amigos interessados em firmar parceria para doação de sangue com o projeto “Caravana Solidária”, que oferece transporte para pequenos grupos de voluntários, pode entrar em contato pelo fone: 32245048, de segunda a sábado de 8h às 15h.

Seja um doador

A doação de sangue é simples e não causa nenhum prejuízo ao organismo. Para doar é necessário seguir critérios básicos:

– Estar muito bem de saúde.

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem levar um responsável legal para autorizar a doação voluntária);

– Pesar mais de 50kg;

– Apresentar um documento de identificação oficial com foto, podendo ser RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Passaporte. Carteiras de meia passagem e xerox de documento não são aceitas.

Para quem teve Covid-19, precisa esperar 10 dias após a cura para doar sangue. Mas atenção, a contagem começa a partir da recuperação completa da doença. Mesmo quem esteve assintomático e testou positivo para a Covid-19, deve esperar os 10 dias para voltar aos Hemocentros.

E para quem teve contato com pessoas com o novo coronavírus, deve esperar 7 dias após o último contato. Não apresentando nenhum sintoma, pode fazer a doação.

É importante lembrar também para quem recebeu a vacina contra a Covid-19 deve esperar 7 dias. E quem se vacinou contra gripe, 48h.

Fonte Agencia Pará