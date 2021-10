Hemopa informa sobre atendimento de doadores de sangue no feriado

A gestão da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) informa o funcionamento para coleta de sangue em suas 11 unidades da hemorrede estadual presentes em Belém, Santarém, Marabá, Castanhal, Abaetetuba, Altamira, Tucuruí, Redenção e Capanema, nos próximos dias 01/11 e 02/11. É importante ressaltar que o atendimento transfusional é ininterrupto.

Unidades de Belém

Dia 01/11- Sede Hemopa e Unidade de Coleta Castanheira – Funciona para coleta- das 7h30 às 18h.

Dia 01/11- Unidade de Coleta Pátio Belém- Fechado

Dia 02/11 – Fechado

Hemocentro Regional Marabá

Dia 01/11 – Funciona para coleta: das 7h às 13h

Dia 02/11 – Fechado

Hemocentro Regional Santarém

Dia 01/11 – Funciona para coleta: 7h às 13h

Dia 02/11 – Fechado

Hemocentro Regional Castanhal

Dia 01/11- Funciona para coleta- das 7h às 13h

Dia 02/110- Fechado

Hemonúcleo Abaetetuba (HENAB)

Dia 01/11 – Funciona para coleta- das 7h às 13h

Dia 02/11 – Fechado

Hemonúcleo Redenção (HENRE)

Dia 01/11-Funciona para coleta- das 7h às 13h

Dia 02/11- Fechado

Hemonúcleo Altamira (HENAL)

Dia 01/11- Funciona para coleta- das 7h às 13h

Dia 02/11- Fechado

Hemonúcleo Tucuruí (HENTU)

Dia 01/11 – Funciona para coleta- das 7h às 13h

Dia 02/11- Fechado

Hemonúcleo Capanema (HENCA)

Dia 01/11 – Funciona para coleta- das 7h às 13h.

Dia 02/11 – Fechado

Para doar sangue, os interessados precisam seguir os critérios básicos: ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal); pesar mais de 50 kg; estar em boas condições de saúde.

No momento do cadastro é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, só precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina Coronavac/Butantã, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já as demais vacinas é necessário esperar sete dias após cada dose.

Mais informações podem ser obtidas nos telefone: 0800 2808118, de segunda a sábado, de 8h às 17h.

Por Vera Rojas (HEMOPA)