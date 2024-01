Hemopa lança campanha Carnaval 2024 com o tema ‘No bloco Salva-Vidas, doar sangue é só alegria’

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) dará início neste próximo sábado (03) à campanha de doação de sangue alusiva ao período de Carnaval “No Bloco Salva-Vidas, doar sangue é só alegria”. Será uma semana de programação que incluíra apresentações musicais, oficinas, caravanas solidárias, no hemocentro em Belém e nas oito unidades regionais da instituição.

A expectativa é que haja um aumento de 15% em relação à última campanha realizada em 2023 onde registraram 10.034 candidatos voluntários que compareceram em todas as unidades de coleta do Hemopa e 8.101 doações de sangue.

A ação faz parte das estratégias para reforçar os estoques de sangue no Pará em três períodos pontuais e festivos do ano. As próximas campanhas será durante o mês do Junho Vermelho e Dia Mundial do Doador de Sangue (14/06) e a terceira do Dia Nacional do Doador de Sangue (24/11).

Vale ressaltar que o Carnaval de 2024 ocorrerá antes do feriado prolongado, quando muitos aproveitam o período para viajar e os estoques precisam ser mantidos para atender à demanda hospitalar de todo o Estado.

Abertura

03/02 (sábado) – Grito de Carnaval para a Doação de Sangue – Associação Carnavalesca Império Jurunense e grupo de Fanfarra.

Lançamento da Campanha Doadres Futebol Clube

Para doar sangue é preciso:

-Apresentar um documento de identidade oficial com foto e assinatura (Ex.: RG, CPF, carteira de trabalho e passaporte);

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 h nas 24 h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Quem teve Covid-19 pode doar sangue depois de 10 dias após a cura.

