Hemopa lança campanha de doação de sangue durante o Círio de Nazaré

“Faça parte dessa corrente de fé e salve vidas, doando sangue” é o tema da campanha de incentivo à doação de sangue que a Fundação Hemopa está lançando nesta quarta-feira (06) e que se estenderá até o dia 30, em referência ao Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do mundo.

A ação tem o intuito de manter a regularidade do estoque de sangue para assegurar o atendimento transfusional da rede hospitalar, especialmente, neste período, quando a capital paraense recebe milhares de turistas, mantendo as restrições do protocolo de segurança em prevenção à Covid-19. A campanha será focada para as unidades de coletas na Região Metropolitana de Belém (RMB): sede do hemocentro coordenador, Unidade de Coleta Castanheira e do Pátio Belém.

De acordo com a gerente de Captação de Doadores, a assistente social Juciara Farias, a necessidade transfusional de pacientes internados na rede hospitalar é constante. “Daí a necessidade de manter o estoque de sangue. Para tanto, contamos com apoio da sociedade e das instituições parceiras, públicas e privadas, que adotam alguns de nossos projetos de responsabilidade social”.

Entre os projetos mais relevantes, destacamos a “Caravana Solidária” que é um micro ônibus disponibilizado pelo hemocentro para transportar pequenos grupos de voluntários, de até 20 pessoas. Logo após, o grupo é deixado de volta ao local de origem. Há ainda o agendamento de doação de sangue, por meio do 080023808118.

Entre os voluntários desta quarta-feira, na sede do Hemopa, esteve a Caravana Solidária de estudantes do curso Técnico de Enfermagem da Instituição de Ensino Técnico e Profissionalizante – DNA, do município de Ananindeua, que acionou o Hemopa para esta ação. Márcia Damasceno, de 21 anos, foi uma das estudantes aptas e realizou a sua primeira doação. “Está sendo uma experiência maravilhosa, sabendo que eu posso ajudar as pessoas. Além disso, a gente também acaba sendo multiplicadora dessa ação, incentivando outras pessoas, amigos, familiares a fazerem a doação de sangue também”.

Dados

De janeiro a setembro deste ano, 38.331 doadores efetivaram sua doação de sangue que beneficiarão mais de 153.300 pacientes com necessidades transfusionais. Paralelamente, neste mesmo período, foi registrado o comparecimento de 47.754 voluntários da causa da doação de sangue no Pará.

Critérios para doação

Para doar sangue, os interessados precisam seguir os critérios básicos: ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal); pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde.

No momento do cadastro é obrigatório apresentar documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, mas precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina CoronaVac/Sinovac são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já quem tomou as demais vacinas basta esperar sete dias após cada dose.

Pontos de coletas na RMB:

Hemocentro Belém

Endereço: Travessa Padre Eutíquio, 2109. Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta, 7h30 às 18h. Aos sábados, 7h30 às 17h.

Contato: (91) 3110-6500

Shopping Pátio Belém

Endereço: Padre Eutíquio

Atendimento: de segunda a sexta, 9h às 16h.

Posto de atendimento Shopping Castanheira

Endereço: Rodovia BR 316, Km 1 – Acesso do Pórtico Metrópole.

Atendimento: de segunda a sexta, 7h30 às 18h. Sábados, 7h30 às 17h.

Contato: (91) 8183-9977

Por Vera Rojas (HEMOPA)

Fonte: Agência Pará