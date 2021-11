Hemopa lança campanha pelo Dia Nacional do Doador de Sangue

“Solidariedade é doar sangue o ano inteiro”. Este é tema da campanha que a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemopa) iniciou na última segunda-feira (01), e que irá se estender até o final do mês, para comemorar o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no próximo dia 25. Este ano, a meta da campanha é de 200 doações por dia.

O evento tem o intuito de reforçar o estoque técnico para atendimento da demanda transfusional de dezembro, que é um mês festivo, de férias e, que, normalmente, registra-se redução no comparecimento de voluntários nas unidades de coleta de sangue no Pará e no Brasil.

Para tanto, a gestão do Hemopa preparou uma vasta programação para evidenciar a importância desses voluntários para salvar vidas de quem depende de uma transfusão para sobreviver. A proposta é incentivar antigos e novos doadores de sangue, principalmente, neste período de pandemia da Covid-19, que acabou impactando negativamente com a redução do comparecimento de doadores nos serviços de coleta de sangue.

Segundo a titular da Gerência de Captação de Doadores (Gecad), a assistente social Juciara Farias, entre os focos da campanha, este ano, estará o apelo para atualização cadastral dos doadores de sangue no Pará. “Atualmente, o Hemopa possui cerca de um milhão de doadores cadastrados, mas muitos deles não têm suas informações atualizadas no sistema de cadastro da Fundação, o que acaba dificultando o serviço de captação no momento de acionar os voluntários, em momento de necessidade de um tipo específico de sangue, como os de RH Negativo”, observou a profissional.

Ela informa ainda que estratégias lançadas ano passado, para captação de doadores de doadores, serão mantidas, entre elas, o agendamento da coleta de sangue, por meio do 0800-2808118, “Caravana Solidária”, em parceria com instituições públicas e privadas, além do apoio da sociedade em geral, que vêm mantendo uma média diária de 160 coletas, quando o ideal seria um média de 250 bolsas de sangue.

O vendedor, Anderson Meira da Silva, 40 anos, streou nesse universo de solidariedade no último dia 29 de outubro, ao doar sangue pela primeira, na sede da Fundação Hemopa. “Atendi o apelo de um amigo que está internado no Hospital Metropolitano. A sensação de ajudar o próximo com minha doação de sangue é muito boa. Vou doar, regularmente”, prometeu novo doador, atendendo, sem ele saber, o objetivo da Fundação Hemopa, que é manter a regularidade dos voluntários da doação de sangue.

Atitudes com esta ajudam a salvar muitas vidas. Entre elas, a de Patrícia Gonçalves Mendonça, 48 anos, dona de casa, que esteve no Ambulatório da Fundação Hemopa, na última sexta-feira, para receber concentrado plaquetas, que é indicado para pacientes com sangramentos. Ela está passando por investigação de lúpus, que é um distúrbio crônico que faz o sistema imunológico produzir anticorpos em excesso sem um motivo aparente. “Já fiz várias transfusões e bastante plaquetas. Sentia desmaios, hemorragias, dores no baço. Adoro o tratamento recebido aqui no Hemopa, sou muito bem tratada. Venho aqui cada duas semanas. Assim como preciso de transfusão outras pessoas também, peço que todos que tiverem condições, deveriam nos ajudar, doando sangue, regularmente. Sangue é vida”.

A campanha em homenagem ao doador voluntário de sangue será realizada de 1 a 30/11, nas 11 unidades de coleta de sangue espalhadas pelo Pará: Belém (sede Hemopa, Unidade Castanheira e Pátio Belém); Marabá, Castanhal e Santarém, Abaetetuba, Tucuruí, Altamira, Capanema e Redenção.

Programação

A campanha iniciada na última segunda-feira (1º) segue até dia 31, com a coleta de sangue. De 1 a 23, haverá “Gincana Solidária” entre instituições do Estado a fim de incentivar a doação de sangue no segmento. Ao final, serão certificadas as três Instituições que mais encaminharem doadores.

De 1 a 23 será realizada campanha interna “Seja servidor doador e multiplicador de vida”, com o objetivo estimular o ato solidário entre os colegas de trabalho. No dia 20, haverá o “I Encontro com Doadores Fenotipados e por Aférese”.

No período de 20 a 25 está programado “Caravanas Solidárias” e campanhas externas com instituições públicas privadas. No dia 24, está agendado o “Encontro com parceiros rede do bem: Vivências na doação de sangue, tendo como público: agentes multiplicadores, parceiros de diversos segmentos da sociedade.

No Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, no próximo dia 25, será uma ocasião para homenagear os voluntários da causa da doação de sangue no Pará com certificação dos parceiros que mais se destacaram no ano de 2021, coma doação de sangue, certificação da “Gincana das Instituições do Estado”, parabéns ao doador e apresentação da banda dos Bombeiros.

No dia 26, será realizada ação “Em busca do Doador do Futuro“ com atividade junto às crianças do projeto “Doador do Futuro”, pacientes do Hemopa e filhos dos servidores, para uma manhã com atividades lúdicas sobre doação de sangue, no auditório “Osvaldo Belarmino”, do Hemopa.

A mobilização em homenagem ao doador de sangue encerrará no dia 27, com campanha externa na Praça Batista Campos com a Unidade Móvel de Coleta de sangue. A ação contará com apoio da Cruz Vermelha, Bombeiros e voluntários de Escolas Técnicas de Enfermagem.

Para mais informações: 0800-2808118/ 3110-6500.

Por Vera Rojas (HEMOPA)