Hemopa obteve quase 10 mil doadores voluntários no mês de abril

A Fundação Hemopa encerrou o mês de abril com a presença de 9.984 doadores de sangue. Os voluntários compareceram às diversas campanhas internas e externas, fortalecendo ainda mais a corrente solidária da doação de sangue. Durante o mês, o Hemopa conseguiu coletar 8.161 bolsas de sangue, atendendo a demanda de mais de 32 mil pacientes da rede hospitalar pública e privada do estado do Pará.

Manter o estoque de bolsas de sangue é uma missão do Hemopa, porém, só é realmente possível com o ato de solidariedade da população. A estudante Eduarda Santos, doou sangue pela 4° vez na sede da Fundação, no bairro Batista Campos, em Belém. Eduarda é doadora desde os 16 anos, e disse que sempre que possível realiza a doação. “Eu sinto que eu estou ajudando outra pessoa, a gente vê muitos casos de gente que necessita, seja por causa de uma cirurgia ou algum acidente. Não precisa ter medo, é preciso mentalizar que nós estamos ajudando o próximo”, afirmou a estudante.

A corrente solidária se faz presente em todo o Estado. Durante a campanha externa realizada em Concórdia do Pará, a família de Maria Souza, de Ipixuna do Pará, aproveitou para entrar pra o time de doadores do Hemopa. A jovem e o irmão se inscreveram assim que souberam da campanha, e a mãe que ia apenas para acompanhar, também realizou a doação. “Meu filho queria doar e eu precisava acompanhá-lo para que ele doasse sangue, então, eu resolvi também fazer parte e realizar a minha doação de sangue. Eu fico muito feliz por estar fazendo essa boa ação”, disse Regiane Souza, mãe dos jovens e mais a filha caçula que não tem idade recomendada para realizar a doação de sangue, mas vivenciou a experiência com a família.

Serviço: A sede do Hemopa fica na Trav. Padre Eutíquio, nº 2109, no bairro Batista Campos, em Belém. Interessados em compor parceria com a Fundação Hemopa em prol da doação de sangue, devem entrar em contato pelos telefones (91) 3224-5048 / 0800 280 8118, de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h.

Critérios para doar sangue:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

Ter mais de 50 quilos;

Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

Apresentar documento de identidade oficial, com foto e assinatura;

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias entre cada dose, para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas;

Quem teve Covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará