Hemopa promove Campanha Solidária especial de Dia das Mães

No próximo domingo ( 13) é o Dia das Mães, e com o objetivo de homenagear as mamães doadoras de sangue, a Fundação Hemopa vai realizar uma programação especial dedicada a elas a partir desta quarta-feira (10) até o domingo (13).

Serão realizadas uma serie de atividades e homenagens que inicia no hemocentro sede e nas unidades do interior, até o dia 19 de maio.

Na capital paraense, o evento será de 10 a 13 de maio, com apresentações culturais, palestras, feiras de exposição, momentos de beleza, entrega de brindes e muito mais.

Acompanhe a programação completa do dia das mães

DIA 10/05

– Abertura da campanha

– Acolhimento de caravanas solidárias

-Entrega de rosas para as mães doadoras – representante do grupo Palhaços Surdos

-Palestra “Realçando a beleza feminina: entenda o poder das cores e o impacto das vestimentas na imagem pessoal”

DIA 11/05

Acolhimento de caravanas solidárias

Feira de exposição do Grupo Empodere-se

DIA 12/05

– Acolhimento de caravanas solidárias

Apresentação musical com grupo Magia das Cordas (mestre Cizinho)

– Apresentação do Coral do Hemopa

DIA 13/05

– Entrega de rosas para as mães doadoras, com participação do grupo de palhaços Mercedários

– Apresentação de Cosplay

– Massagem e aromaterapia

Locais para Campanha de Doação de Sangue – Especial Dia das Mães:

Hemocentro Belém – Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17h.

Posto de Coleta Castanheira – Rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h; sábados, das 07h30 às 17h, e domingos, das 8h às 15h.

Posto de Coleta Pátio Belém – Travessa Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos. Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.

Hemocentro Castanhal – Novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Hemocentro de Santarém – Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31, Aeroporto Velho. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Contato: (93) 3524.7550.

Hemocentro de Marabá – Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, Agrópole do Incra. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Hemonúcleo de Abaetetuba – Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Hemonúcleo de Altamira – Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Hemonúcleo de Capanema – Rodovia BR-308, KM-0, São Cristóvão. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Hemonúcleo de Redenção – Avenida Santa Tereza, s/n, Centro. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30.

Hemonúcleo de Tucuruí – Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR-422, Santa Mônica. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

