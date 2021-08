Hemopa promove campanhas de doação de sangue neste final de semana

Neste sábado dia 14 e neste Domingo dia 15, a fundação Hemopa fará uma ação para a campanha de doação de sangue em conjunto com a secretaria municipal de Saúde de Paragominas. A ação será realizada em paralelo com a campanha externa de Paragominas.

No sábado será realizado no município de Barcarena no horário das 8h às 17h, na escola Alyosio Chaves, Rua Cônego Batista Campos. Já no hemocentro regional Marabá, será de 8h às 15h, na Rod. Transamazônica, Quadra 12, S/N (Agrópoli do INCRA).

Em Belém, a sede do Hemopa e a unidade de coleta Castanheira, estarão em funcionamento normal das 7h30 ás 17h.

As pessoas habilitadas para fazerem a doação de sangue precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, no caso do menor de idade ele precisa estar acompanhado do responsável legal para fazer a ação, e precisa pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. Os documentos necessários para fazer o cadastro, são identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

As pessoas que tiveram covid-19, após ter passado 30 dias depois da recuperação da doença poderão voltar a doar normalmente, para quem esteve junto com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato.

Aos que pretendem fazer a doação, mas foram vacinados pela CoronaVac/ Butantã, são 48 horas de inaptidão, após a cada dose. Já para os vacinados das demais vacinas o prazo de espera para a doação de sangue é de 7 dias após cada dose.

Foto: foto agencia minas gerais