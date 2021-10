Hemopa promove doação de sangue em Belém e São João do Araguaia neste sábado

Neste sábado dia 9 de outubro, a fundação Hemopa vai realizar a coleta de sangue em Belém, serão dois pontos da cidade que estará atendendo, será na Batista Campos e Castanheira, nos horários de 7h30 as 17h.

Em Marabá, a equipe do Hemopa vai até São João do Araguaia, para realizar novamente a campanha externa de doação de sangue. A ação vai acontecer no Hospital Municipal Mário Martins, localizado na Rodovia Pedro Carneiro, no horário das 8h às 17h.

A campanha externa contribui com a estratégia da Fundação Hemopa em disseminar a cultura da prática da doação de sangue como ato de responsabilidade social e ainda abastecer os estoques para atender a demanda hospitalar. A ação tem a parceria da prefeitura de São João do Araguaia.

No próximo dia 12, terça-feira, de outubro é feriado nacional e não terá coleta de sangue. O Governo de Estado facultou a segunda-feira, dia 11, os servidores públicos que tiverem interesse em doar sangue nas unidades do Hemopa que estarão abertas é so comparecer nos locais indicados, Hemopa em Belém será na sede Batista Campos e na unidade Castanheira, das 7h30 às 18h.

Nos municípios de Altamira, Santarém, Marabá, Tucuruí e Abaetetuba, o atendimento ao público será de 7h30 às 13h.

Quer saber se você é apto para doar? Então veja os critérios para doação:

O voluntário deve ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal); pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. No momento do cadastro, é necessário apresentar documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, mas precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina CoronaVac/Sinovac são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já quem tomou as demais vacinas basta esperar sete dias após cada dose.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará