Hemopa realiza a ação em alusão ao uso racional de medicamentos

Para alertar a sociedade sobre os riscos a saúde causados pela automedicação, foi implantado no dia 5 de maio, o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), entende-se que há uso racional de medicamento quando pacientes recebem medicamentos conforme sua situação clínica, com doses adequadas ás suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade.

A Fundação Hemopa, por meio, da coordenação de Farmácia, realizará uma programação alusiva á data nesta quinta-feira(5) das 8h as 18h com a realização de palestras sobre a temática, na recepção do ambulatório, junto aos pacientes com patologias do sangue e seus acompanhantes, enquanto eles aguardam por atendimentos ou procedimentos na sede do Hemopa, em Belém.

A farmácia do Hemopa dispensa uma média de 25 mil unidades de medicamentos aos usuários com patologia do sangue, e atualmente conta com três profissionais farmacêuticos, distribuídos entre a Central de Abastecimento Farmacêutico e a Farmácia Ambulatorial, de 7h ás 19h, de segunda a sexta-feira.

A automedicação é tratada como um problema de saúde pública, uma vez que ocasiona riscos á saúde, como intoxicação, dependência e até morte. Informações da Associação Brasileira das Industrias Farmacêuticas (Abifarma), apontam que cerca de 20 mil pessoas morrem, anualmente, por consequências de automedicação.

Além desses dados, a Ibifarma indica que a intoxicação, por uso de medicamentos, tem ocupado o primeiro lugar desde 1994 no ranking do Sistema Nacional de Informações Toxico-Farmacológicos (Sintox). As pesquisas destacam que o ano de 2010 a 2017, o Brasil registrou 565.271 casos por intoxicação medicamentosa.

Foto: Ascom Hemopa