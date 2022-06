Hemopa realiza a Campanha junina de doação de sangue

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) vai realizar até o dia 30 deste mês, a campanha junina de doação de sangue, com o tema “Um ato de amor que salva vidas. Doe sangue.” A campanha junina tem como objetivo reforçar o estoque técnico de sangue da instituição, que está com déficit de 25% para atendimento de demanda transfusional da rede hospitalar.

A ação incentiva o ato solidário, que contará com programações variadas, alusivas a campanha nacional “Junho vermelho” e ao Dia Mundial do doador de sangue – 14 de junho, para proporcionar ao voluntario oportunidade de doar sangue em pleno clima junino. Atualmente a Fundação Hemopa atende 75% das solicitações transfusionais, quando o ideal é 100%.

Segundo a gerente de Captação de Doadores, a assistente social Juciara Farias, atualmente a necessidade maior é dos tipos de sangue O negativo e O Positivo.

“ É importante ter o entendimento de que, para cada bolsa de sangue é preciso ter um doador. Por isso, a participação direta da família e de amigos na reposição do sangue é fundamental para a continuidade do atendimento aos pacientes, frisou.

A participação da sociedade é fundamental para a garantia do atendimento a quem precisa de sangue.

A programação será realizada em todas a as unidades de coleta de sangue da hemorrede estadual, composta por: Belém (sede Hemopa e unidades de Coleta de sangue Pátio Belém e Castanhaeira); Hemocentros Regionais (Santarém, Marabá e Castanhal), e Hemonúcleos em Altamira, Abaetetuba, Tucuruí, Capanema e Redenção.

Os serviços de coleta nas unidades de Belém e no interior do Pará vão oferecer lanches especiais com iguarias típicas da quadra junina.

Ao longo do mês de junho haverá Caravanas Solidárias em parceria com instituições públicas e privadas. No sábado (4) a campanha contará com a parceria do instituto Aster, que promoverá o “Arraiá do Aster” com apresentação musical, grupos de danças folclóricas, apresentação de Miss Caipira e da Banda de música do Aster, na área externa da sede da Fundação Hemopa, das 9h as 12h.

Veja os endereços e contatos para realizar as doações:

Hemocentro Belém – Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17 h. Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Castanheira – Rodovia BB-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17 h. Contato: 0800 280 8118

Posto de coleta do Pátio Belém – Tv. Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos (Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

Hemocentro Castanhal – novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h.

Hemocentro de Santarém – Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h. Fone: (93) 3524-7550

Hemocentro de Marabá – Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h. Contato: (94) 3312-9150 / 99234-0264 (SOMENTE WHATSAPP).

Hemonúcleo de Abaetetuba – Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30. Contato: (91) 98568-3396.

Hemonúcleo de Altamira – Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30. Contato: (93) 98415-6282.

Hemonúcleo de Capanema – Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 12h30. Contato: (91) 98568-3339.

Hemonúcleo de Redenção – Avenida Santa Tereza, s/n, Centro. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30. Contato: (94) 98414-3955.

Hemonúcleo de Tucuruí – Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR-422, Santa Mônica. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h. Contato: (94) 98415-9006.

Foto: Divulgação