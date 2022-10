Hemopa realiza coleta de sangue no Dia das Crianças

No dia das crianças pode até ser uma data para ganhar presente, mas também é dia de doar sangue, pois nos próximos dias 12, 13, 14 e 15 estão agendadas campanhas externas na sede do Hemopa, que abrirá as portas para receber novos doadores.

Nesta quarta-feira (12), Dia das Crianças, funcionarão para coleta de sangue a sede do Hemopa e a Unidade de Coleta Castanheira, de 7h30 às 17h. Haverá campanha também no Hemocentro Regional de Santarém, de 7h30 às 17h. também funcionará o Hemonúcleo de Altamira, de 7H às 12h30.

Já na quinta-feira (13) a ação será no Parque de Manutenção do Exército, de 7h às 15h, na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1.106. No dia 14, a campanha ocorrerá em parceria com a Liga Acadêmica/Estácio Belém, na capital paraense, de 8h às 17h, na Avenida José Malcher,1148, Nazaré.

E no dia 15, a campanha externa será com membros da Igreja Assembleia de Deus/Cidade Nova, de 7h às 17h.

Interessados em doar sangue podem entrar em contato pelo 3224-5048, de segunda a sábado, de 8h às 17h.

A Fundação Hemopa iniciou a semana com um saldo de 142 coletas, realizadas nos dias 8 e 10 que vão beneficiar cerca de 570 pacientes internados na rede hospitalar que atualmente é composta por mais de 200 hospitais. Daí, a necessidade de manter o estoque de sangue regular para salvar vidas por este gesto simples e de amor ao próximo.

Para ser um doador de sangue é preciso:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado ( não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavc, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Endereços das unidades:

Hemocentro Belém – Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Posto de coleta Castanheira – Rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Hemocentro de Santarém – Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07 às 13 h. Fone: (93) 3524-7550.

Hemonúcleo de Altamira – Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30. Contato: (93) 98415-6282.

Serviço: Mais informações podem ser obtidas pelo 08002808118, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h.

Foto: Ascom Hemopa