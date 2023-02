Hemopa reitera programação alusiva à campanha de doação de sangue do carnaval

“Neste carnaval, ganhe nota 10, no quesito solidariedade. Doe sangue!”. É o tema da campanha de estímulo à coleta de sangue da primeira mobilização do ano em favor da vida que deve abastecer o estoque de sangue da hemorrede estadual, composta por 11 serviços de coletas de sangue, espalhados por Belém, Santarém, Castanhal, Marabá, Altamira, Tucuruí,Capanema, Abaetetuba e Redenção. A ação estratégica vai até dia 28/02.

A primeira parcial de coletas de bolsas de sangue, na primeira quinzena deste mês, foram registradas a efetivação de 2. 639 doações de sangue que vão beneficiar mais de 10.500 pacientes internados na rede hospitalar pública e privada do Pará. Neste mesmo período foram realizadas 39 campanhas, interna e externa, de doação de sangue em parceria com instituições públicas, privadas, ONGS, Associações, entre outras, que foram grupo de voluntários para efetuar este gesto de cidadania em Caravanas Solidárias.

Entre os vários grupos de doadores que esteve na sede do Hemopa, na Batista Campos, teve a participação de aproximadamente 50 alunos do curso técnico de Enfermagem da Escola Técnica Esamaztec, de Ananindeua. Fazendo parte do grupo, estava Welisson Lucas Cruz dos Santos, 23. “Me sinto muito feliz em colaborar com o meu sangue para salvar vidas. Eu sou doador desde meus 18 anos e posso afirmar que é um ato muito importante para mim e à sociedade”.

Durante esta semana, a campanha de doação de sangue do carnaval do Hemopa, também contou com a colaboração do grupo de torcedores do clube de futebol do Paysandu, coordenado pela diretora de Responsabilidade Social do Papão, Simone Góes Ettinger. A ação faz parte do projeto “Torcedor Doador Futebol Clube”, da Rede de Comunicação Cultura, que reúne os times do Pará em favor da doação de sangue.

“Esta causa é muito nobre, sabemos que agora no carnaval, por exemplo, a saída de Belém é muito grande, porém a demanda é contínua, então esse é o principal motivo de estarmos doando para reforçar o estoque técnico de sangue. O incentivo é para que todos os torcedores do Paysandu e dos demais clubes que compareçam ao Hemopa e venham realizar esse nobre ato de amor”.

O universitário, Felipe Magno Pinheiro Rêgo, 21, fez parte do grupo do Paysandu e contribuiu com a campanha. “Eu me sinto muito bem fazer parte dessa campanha para ajudar quem realmente precisa. Creio que o maior incentivo é a pessoa se sentir realizada, após o ato da doação. Minha amiga que me incentivou a vir doar, nós temos amigos em comum na torcida do Paysandu e sempre reunimos para assistir aos jogos, porém, hoje, nós decidimos nos reunir para doar sangue”.

Para doar sangue é preciso:

– Apresentar documento de identidade original, com foto e assinado

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 h nas 24 h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Para quem teve Covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura.

Locais de coleta de sangue do Hemopa no Pará:

Hemocentro Belém

Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Castanheira

Rodovia BB-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira.

(em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Sábados, das 7h30 às 17h.

Domingos, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Pátio Belém

Tv. Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos.

(Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

Hemocentro Castanhal

Novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (serviço social).

Hemocentro de Santarém

Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: (93) 3524-7550.

Hemocentro de Marabá

Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 3312-9150.

Hemonúcleo de Abaetetuba

Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3396.

Hemonúcleo de Altamira

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (93) 98415-6282.

Hemonúcleo de Capanema

Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3339.

Hemonúcleo de Redenção

Avenida Santa Tereza, s/n, Centro.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Contato: (94) 98414-3955.

Hemonúcleo de Tucuruí

Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR 422, Santa Mônica.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 98415-9006.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação