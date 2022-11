Hemopa supera meta de coletas e recebe cerca de 390 doações no dia nacional do doador

Um dia festa, alegria e gratidão. É dessa forma que o Dia Nacional do Doador de Sangue foi comemorado na sexta-feira, 25. Na Fundação Hemopa a homenagem foi marcada com agradecimento dos pequenos usuários com doenças hematológicas aos doadores, parabéns com direito a bolo temático e entrega de certificados para instituições públicas estaduais vencedoras da Gincana Solidária, que fez parte da programação comemorativa à data. O dia culminou com o significativo saldo de aproximadamente 390 coletas de sangue, superando a meta de 250 doações. Essas coletas vão beneficiar mais de 1.500 pacientes.

“No Dia Nacional do Doador de Sangue, precisamos demonstrar toda gratidão por eles que tanto nos ajudam. Eu peço a Deus que continuem doando para compartilhar aquilo que eles têm de mais precioso: o seu sangue que salva vidas. Um feliz dia do doador de sangue para todos”. Foi dessa forma, cheia de gratidão, que a dona de casa, Madalena Calandrine,34, mãe do adolescente Isaac, 14, paciente atendido pelo Hemopa, para tratamento de aplasia medular, expressou seu agradecimento aos voluntários da dação de sangue do Pará. O garoto foi o primeiro usuário a homenagear doadores com a entrega de desenho com a expressão sobre a importância da doação de sangue, falando de gratidão, esperança, solidariedade e amor.

A estudante do curso de técnico de Enfermagem, Larissa Oliveira Amaral, 18, foi uma das contempladas com a cartinha dos pacientes. “Foi muito emocionante porque a gente só tem a real noção da importância da nossa doação de sangue quando a gente vê o sentimento que as pessoas, através de uma cartinha. A sensação de estar ajudando uma pessoa e estar recebendo todo esse carinho em troca não tem preço.”.

Da mesma forma, reagiu a colega Isabbely Melo Ferreira, 20, também estudante do curso de técnica de Enfermagem. “Muito bom saber que estou ajudando alguma criança que está precisando.É muito gratificante poder ajudar. Na cartinha dizia que a doação salvou a vida dela. Quando eu li isso fiquei muito emocionada. Então, a gente vê que é uma ação muito importante na vida dessas crianças e na vida de quem precisa de doação de sangue”

A pedagoga do Hemopa, Joyce Cunha, uma das idealizadoras da ação, ressaltou que a homenagem teve foco na sala de coleta onde foi afixado cartaz com alguns desenhos que os pacientes, de todas as idades, produziram expressando sua gratidão aos voluntários da hemorrede.

A Fundação Hemopa registrou cerca de 500 comparecimentos no Dia Nacional do Doador de Sangue, entre eles, esteve Oséias da Silva Ramos, 55, que optou por comemorar seu aniversário na sede do Hemopa e ganhou parabéns duplamente. “Eu me sinto muito honrando de estar comemorando meu aniversário no dia nacional do doador de sangue. É uma felicidade ímpar. Quero estar aqui doando sempre, até atingir a idade máxima, minha esposa e filha também doam sangue. Desejo um feliz dia do doador para todos nós”.

O casal Adriana Raiol, 33, e Franklin da Cunha, 43, firmou pacto de amor ao próximo e ambos tiraram o dia para fazer o bem, doando sangue. Ele doou pela primeira vez, incentivado por ela. “Inicialmente eu fiquei nervoso, até porque é minha primeira doação, mas pelo histórico e pela importância do ato, acho importante a gente ter essa iniciativa de doar sangue, dar vida para o próximo é importante”. A esposa ratifica: “Hoje eu trouxe ele para fazer esse gesto de amor. Esse foi o nosso planejamento para o dia do doador, falei pra ele ‘amor, no dia do doador nós vamos doar e fazer nossa parte’”.

Gincana Solidária- Parte da programação da campanha “Na Copa a Vida, todos os doadores são campeões”, a Fundação Hemopa realizou a gincana que contou com a participação de 65 instituições públicas do Governo do Pará.

Instituições Gerais– O 1º lugar foi conquistado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) com 38 doações de sangue. O 2° lugar ficou com a Polícia Científica do Estado do Pará com 33 coletas. O 3º lugar foi do Departamento Estadual de Trânsito- Detran, com 28 doações de sangue.

Categoria Hospitais- O Hospital Regional Abelardo Santos levou o 1º lugar com 359 doações voluntárias de sangue. O 2º lugar com a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna que resultou em 282 doações. O 3º lugar ficou com a equipe do Hospital Público Estadual Galileu que garantiu a coleta de 36 bolsas de sangue.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, agradeceu a todos que tiraram um tempo de suas vidas para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue. “Novembro é tempo de celebrar a vida, por meio da doação de sangue, principalmente, agradecer e parabenizar o voluntariado do Pará que nos ajuda a cumprir nossa missão de levar sangue isento de doenças para quem precisa. Isso não seria possível sem o altruísmo dessas pessoas solidária e co imenso senso de amor ao próximo. Muito obrigado a todos!!”.

A campanha “Na Copa da vida, todos os doadores são campeões” segue até o dia 30, na hemorrede estadual em Belém, Marabá, Castanhal, Santarém, Altamira, Tucuruí, Abaetetuba, Redenção e Capanema.

Para doar sangue é preciso:

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 h nas 24 h anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 h antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Para quem teve Covid-19, pode doar sangue, depois de 10 dias após a cura.

Hemocentro Belém

Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 7h30 às 18h, e no sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Castanheira

Rodovia BB-316, KM 01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira.

(em frente à entrada do Shopping Castanheira).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h.

Sábados, das 7h30 às 17h.

Domingos, das 8h às 15h.

Contato: 0800 280 8118.

Posto de coleta do Pátio Belém

Tv. Padre Eutíquio, n° 1078, Bairro Batista Campos.

(Estação Cidadania, 1º Piso do Shopping Pátio Belém).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h30.

Hemocentro Castanhal

Novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: 3412-4400 (geral) / 3412-4404 (serviço social).

Hemocentro de Santarém

Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: (93) 3524-7550.

Hemocentro de Marabá

Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, s/n (Agrópole do Incra).

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 3312-9150.

Hemonúcleo de Abaetetuba

Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3396.

Hemonúcleo de Altamira

Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (93) 98415-6282.

Hemonúcleo de Capanema

Rodovia BR-308, KM-0, s/n, São Cristóvão.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Contato: (91) 98568-3339.

Hemonúcleo de Redenção

Avenida Santa Tereza, s/n, Centro.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Contato: (94) 98414-3955.

Hemonúcleo de Tucuruí

Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR 422, Santa Mônica.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Contato: (94) 98415-9006.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação