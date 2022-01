A Fundação Hemopa vai realizar o I Encontro de Farmacêuticos e Bioquímicos, em Belém, o objetivo é promover interação de acadêmicos e profissionais farmacêuticos e bioquímicos, com foco na divulgação das ações de trabalho no âmbito de atuação da Farmácia Bioquímica da Fundação Hemopa.

O evento vai ser aberto ao público, no auditório Osvaldo Belarmino, no prédio sede. Para participar do evento é necessário se inscrever online e levar um kit de material escolar que será doado para a utilização nas atividades socio pedagógicas realizadas com os pacientes do Ambulatório da Fundação Hemopa. Para ter acesso ao evento será obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O núcleo de Ensino e Pesquisa da Fundação Hemopa escolheu o dia 20 de janeiro como a data do evento científico em homenagem ao ‘Dia Nacional do Farmacêutico’. As datas comemorativas são para celebrar, mais ainda e promover a valorização e o estímulo á profissão que, para o Hemopa, é essencial em todo o processo de assistência e pesquisa em prol da politica do sangue no Pará.

