Herança absurda de Eva Wilma é confirmada, após morte brutal aos 87

A atriz construiu uma carreira de sucesso ao longo dos anos que lhe rendeu uma fortuna de milhões

Eva Wilma criou uma carreira de prestígio com seu dom de atuar desde muito cedo. A atriz ficou conhecida por suas grandes interpretações na Rede Globo e deixará faltando uma parte do nosso patrimônio cultural, após deixar esse plano espiritual.

Em decorrência de um câncer no ovário, aos 87 anos, a veterana faleceu no último sábado (15) e já deixa saudades em todo o país. Em vida, ela deixa dois filhos, sendo eles Vivien Riefle Buckup e John Herbert Riefle Buckup, gerados no casamento com o ator John Herbert, que também faleceu.

Para se ter uma ideia da dimensão da carreira de Eva Wilma, a veterana atua nas telinhas desde 1953. A atriz teve participações no teatro, cinemas e novelas. Mas não é novidade pra ninguém que seu lugar mesmo, sempre pertenceu à maior emissora do país, Rede Globo, onde realizou inúmeros trabalhos de prestígio.

MORAVA EM ÁREA NOBRE

E como já é de se esperar, uma carreira tão consolidada no ramo rendeu uma boa fortuna para a atriz, que inclusive morava em uma região nobre de São Paulo, no bairro do Itaim Bibi.

Eva Wilma (Reprodução)

HERANÇA

Não se sabe ao certo o valor exato da herança deixada por Eva Wilma, mas o fato é que no mínimo alguns milhões foram deixados aos dois filhos e cinco netos. Para se ter uma ideia da dimensão dos milhões que a atriz deixou em vida, basta pegar como base Beatriz Segall e Eva Tudor, que tiveram uma trajetória parecida com a de Wilma.

O valor das outras duas veteranas também não foi divulgado, mas a mídia teve acesso aos documentos de testamento assim que elas morreram e garantiram que uma boa quantia foi deixada por elas. Eva Tudor, inclusive, chegou a dividir sua herança entre sete pessoas, incluindo ex funcionários.