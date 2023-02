Herança: Filho de Gugu corta relações com a mãe e as irmãs

Os filhos de Gugu Liberato romperam ligações por conta da herança deixada pelo apresentador. Segundo a coluna de Leo Dias, João Augusto, filho mais velho de Gugu e Rose Miriam, deixou de falar com a mãe e com as irmãs, Marina e Sofia.

Gugu deixou sua irmã, Aparecida Liberato, como inventariante. João é a favor da tia.

Rose tenta na Justiça provar a relação que mantinha com o apresentador para ter direito aos bens deixados. Ela ficou de fora do testamento, ou seja, não tem direito a herança.

Aparecida, a mãe, Maria do Céu, e outros irmãos de Gugu tentam provar que eles nunca tiveram um relacionamento. As gêmeas não concordam com essa ação dos tios, mas João, sim.

No Instagram, Marina e Sofia disseram que dizer que seus pais nunca tiveram uma relação é “agredir nossa verdadeira família” e completaram:

– Estamos e sempre estivemos apoiando nossa mãe em sua luta para que seja feita justiça, o que esperamos deve ocorrer muito em breve.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução