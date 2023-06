Herbert Vianna é internado no Rio de Janeiro com pneumonia

O cantor Herbert Vianna, vocalista do Paralamas do Sucesso, foi internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o músico de 62 anos foi diagnosticado com uma pneumonia leve e está sob cuidados dos médicos.

Em 2001, o artista sofreu traumatismo craniano e ficou paraplégico em decorrência de um acidente aéreo enquanto pilotava um ultraleve, no litoral sul do Rio de Janeiro. Na época, ele ficou internado por 45 dias no mesmo hospital em que está agora. A esposa de Herbert, Lucy, que o acompanhava no ultraleve, acabou morrendo.

*AE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Band