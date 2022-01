Herói da classificação do Flamengo na Copinha, Igor Jesus faz revelação sobre o lance do gol

Com gol de Igor Jesus nos últimos minutos, o Flamengo venceu o Náutico por 1 a 0 e garantiu vaga na terceira fase da Copinha. Aos 49 minutos, Richard cobrou lateral na área do Timbu, mas a zaga afastou. O volante, por sua vez, pegou a sobra e, de primeira, balançou as redes. Em entrevista ao Sportv, Igor Jesus falou sobre o lance que originou o gol e revelou que esperava que a bola sobraria para si.

– Sim, na verdade sim (esperava que o jogo iria para pênaltis). Mas estava confiante que, quando (o Richard) bateu o lateral na área, eu falei: “essa bola vai sobrar, e eu vou botar para dentro”. Graças a Deus ela entrou – contou.

Igor Jesus também lembrou da entrega do Flamengo para buscar o resultado. Como exemplo, ele destacou o jogo contra o Oeste, o qual o Rubro-Negro perdia por 3 a 0, mas conseguiu reverter o cenário negativo e arrancou o empate no final.

– É muita felicidade. É igual ao último jogo, 3 a 3, a gente nunca deixou de correr atrás do resultado. Muito feliz pela bola ter sobrado, fui feliz na finalização. Esse gol vai para o meu filhão – comemerou.

Com o resultado, o Flamengo se garantiu na terceira fase. O adversário da vez será, novamente, o Oeste. O time paulista avançou para enfrentar o Fla depois de vencer o Ibrachina nos pênaltis.

Fonte LANCE!