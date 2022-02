Herpes no BBB: especialistas detalham causas, riscos e outras doenças

Nas redes, pessoas comentaram sobre herpes presente no lábio de Eliezer, do BBB22. Coluna explica o que pode ter causado as lesões

Após Eliezer apresentar lesões no lábio e os participantes comentarem sobre ele possivelmente ter herpes, as redes passaram a faae sobre os beijos que o brother tem distribuído no programa e o perigo de ele ter contaminado outras pessoas. A Coluna LeoDias conversou com vários dermatologistas para entender como Eli pode ter manifestado as lesões e quais são os riscos da doença.

Natália, Eliezer e MariaReprodução

Eli e Maria se beijam em festaReprodução/TV Globo

Eliezer, do BBB22Reprodução/Intagram

Natália e Eliezer, do BBB22Reprodução/Instagram

Eliezer no BBB22Globo/Reprodução

Eliezer gastou R$ 15 mil em harmonização facialReprodução/ Instagram

Natália, Eliezer e MariaReprodução6

Além do estresse, outros motivos que pode desencadear a manifestação das lesões são: má alimentação; insônia; exposição excessiva ao sol e uso prolongado de algumas medicações. O Doutor Luann Lôbo adicionou que a alta exposição à radiação ultravioleta, traumas físicos e alterações hormonais também podem ser motivos que desencadeiam a doença.

Luciana Kerber também explica que a doença é transmitida a partir do momento que o vírus se encontra ativo, e com isso, pode ser transmitido através de beijos: “A lesão do herpes ocorre na forma de pequenas bolhas, que logo após viram uma ferida – lesão ulcerada. Este vírus normalmente é transmitido através do contato direto com a lesão ulcerada que é quando o vírus encontra-se ativo, podendo ser transmitido através do beijo nesta fase da lesão.”

A Doutora Luciana Passoni complementa que o principal causador da infecção do vírus da Herpes também é o vírus da catapora. “Na infância, quase todos temos contato com o vírus varicela-zóster, causador da catapora, mesmo que a doença em si e suas típicas manchas vermelhas não apareçam. Depois desse primeiro encontro, o invasor se esconde no sistema nervoso, mais especificamente nos gânglios dorsais — uma espécie de raiz dos nervos localizada na medula espinhal. Ali, o patógeno fica adormecido, controlado pelo nosso sistema imune. Quando temos uma queda expressiva na imunidade, seja pela idade, por uma doença ou pelo estresse, o vírus encontra um terreno fértil para voltar a se manifestar”, explicou a dermatologista.

Herpes Zoster e outras doenças

Como forma de conscientizar sobre a doença, o Hospital Albert Sabin enviou à Coluna LeoDias um texto dos médicos Giovanna Almeida e Felipe Saad explicando o que é Herpes Zoster. Veja abaixo:

“A herpes zoster é uma doença viral que, geralmente, infecta o indivíduo na infância, causando o quadro de varicela (catapora). O vírus passa por uma fase de disseminação hematológica até atingir a pele e, após, caminha pelos nervos periféricos até atingir os gânglios nervosos, onde pode permanecer em latência por toda a vida.

“Situações diversas, como em pacientes portadores de doenças como AIDS, leucemia, doença de Hodgkin e outras, podem ocasionar uma reativação do vírus, fazendo-o se movimentar pelo nervo periférico até atingir a pele, causando as erupções características dessa doença”, explica a Dra. Giovanna Mori Almeida, dermatologista do Hospital Albert Sabin (HAS).

Doentes em tratamento com imunossupressores, como uso prolongado de corticoides, por exemplo, e pessoas que tiveram contato com infectados com varicela, ou até mesmo com outro doente de zoster, podem desenvolver a doença.

A herpes zoster pode deixar complicações mesmo depois da resolução da fase de infecção aguda. “Isso acontece porque durante o processo inflamatório da infecção pelo vírus, o paciente pode ter uma lesão definitiva do nervo ou da raiz, denominada neuralgia pós-herpética”, diz o neurologista do HAS, Dr. Felipe Saad.

Leodias /Metrópoles