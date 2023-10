Hezbollah cita 6 ataques com mísseis e foguetes contra Israel

O grupo xiita libanês Hezbollah declarou ter lançado, neste sábado (21), seis ataques contra o norte de Israel, a maioria com mísseis ou foguetes. O grupo terrorista também disse que sofreu três baixas, em um contexto de escalada da tensão na fronteira sul do Líbano com Israel, que se arrasta há quase duas semanas.

De acordo com um comunicado xiita, a primeira ação desta tarde foi levada a cabo com mísseis teleguiados e “outras armas” contra uma série de postos militares nas fazendas de Shebaa e nas colinas de Kfarchouba, territórios controlados pelos judeus que o Líbano reivindica como seus e que sofreram ataques semelhantes no início da semana.

O primeiro episódio deste sábado incluiu um ataque às instalações de Al Abed, que resultou na destruição de várias peças de equipamento técnico, segundo um comunicado do gabinete de imprensa do Hezbollah.

Posteriormente, o grupo efetuou outro ataque, também com mísseis teleguiados, contra o posto de Hanita e contra uma força de infantaria israelense no quartel ocupado de Honin (Ramim), que, segundo declarações do Hezbollah, causou vítimas confirmadas.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay