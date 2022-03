HGT abre processo seletivo para vaga de enfermeiro

Interessados devem enviar os currículos atualizados, no período de 15 a 20 de março, para e-mail do setor de Recursos Humanos (RH)

O Hospital Geral de Tailândia (HGT) está com inscrições abertas do processo seletivo para o cargo de enfermeiro, preferencialmente, para Pessoas com Deficiência (PcD). Os interessados devem enviar os currículos atualizados para o e-mail: bancodetalentos.hgt@indsh.org.br com assunto: Candidato/ Enfermeiro, no período de 15 a 20 de março. O Hospital ressalta que os currículos passarão por triagem, que seguem os critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para a vaga ofertada.

Os candidatos ao cargo devem possuir os seguintes conhecimentos e habilidades para participação no processo seletivo: ensino superior completo; pós-graduações serão um diferencial; curso de aperfeiçoamento em prática hospitalar; desenvoltura com a escrita e leitura; experiência mínima de um ano.

É desejável gestão de equipe em rotinas e processos em Enfermagem na área hospitalar, além de boa capacidade de comunicação interna e externa; conduta ética; relações humanas; resiliência; administração de tempo; comprometimento; cooperação; flexibilidade; planejamento; liderança; visão sistêmica; tomada de decisão; conhecimento e segurança; secretariar reuniões; atendimento a públicos diversos; iniciativa e discernimento para buscar informações e tomar providências inerentes ao cumprimento de suas atribuições.

No ato da inscrição, o setor de Recursos Humanos (RH) da unidade hospitalar solicita aos candidatos, que no momento do envio do currículo, envie anexos os seguintes documentos: cópia do diploma ou conclusão do curso; cópia do certificado de pós-graduação; curso de aperfeiçoamento em prática hospitalar; cópia da carteira do COREN-PA, regularizado.

Estrutura – Com 51 leitos, o HGT dispõe de assistência de média complexidade garantida por uma equipe multidisciplinar que oferece as especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia/Traumatologia, Radiologia, Anestesiologia e Cardiologia.

Serviço: O HGT é um órgão do governo do estado que está localizado na Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-3121.

