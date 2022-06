HGT chama atenção dos familiares para a importância do teste do pezinho em bebês

O Dia Nacional do Teste do Pezinho foi celebrado no último dia 6 de junho, e quem não perdeu a oportunidade de alertar e conscientizar as mães sobre esta data, foi o Hospital Geral de Tailândia (HGT), que destacou para as usuárias e acompanhantes do hospital sobre a importância de realizar o exame preventivo no bebê.

O dia também foi marcado para focar em outros importantes exames para o bebê, como os testes da orelhinha e da linguinha. A ação de educação em saúde foi conduzida pela fonoaudióloga Sinthia Leão, tendo como apoio o Grupo de trabalho de humanização (GTH).

O exame consiste em coletar sangue do calcanhar do bebê. O objetivo é identificar distúrbios e doenças em fase pré-sintomática, ou seja, em tempo oportuno para iniciar o tratamento adequado, minimizando os danos á criança.

De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), no Brasil durante todo o ano, o teste do Pezinho é feito em cerca de 2,4 milhões de recém-nascidos.

Nos primeiros cinco meses de 2022, o HGT realizou 560 partos. Somente no ano passado, a unidade hospitalar conduziu 1.636 procedimentos desse tipo.

Foto: Divulgação