HGT combate uso de drogas ilícitas junto à população e usuários da unidade hospitalar

Em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, celebrado no próximo domingo, 20, a gestão do Hospital Geral de Tailândia (HGT) na mesorregião do nordeste paraense, por meio Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), promoveu ação de educação em saúde, ontem, 16, e hoje (17), junto à população ao percorreu as principais ruas e logradouros levando informações de prevenção à dependência química, especialmente, neste período de desafios com a pandemia da Covid-19

Foto: DivulgaçãoA pandemia do novo coronavírus trouxe diversas mudanças sociais, comportamentais e emocionais em toda ordem na população mundial. Segundo o Ministério da Saúde (MS), nestes meses de isolamento social, observou-se um expressivo aumento no número de internações hospitalares decorrentes de drogas ilícitas. De acordo com dados do MS, os hospitais credenciados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) tiveram um aumento de 54%, em 2020 no atendimento de dependentes químicos se compararmos a 2019. Este aumento é preocupante pois, nos últimos anos, nunca foi registrado tamanho crescimento.

O evento do HGT contou com a distribuição de panfletos educativos, associado ao repasse de orientações sobre o tema, com cada pessoa abordada. O grupo de colaboradores passou pelo Mercado Municipal e nos arredores do centro comercial da cidade.

Foto: DivulgaçãoEntre as beneficiadas pela ação de responsabilidade social da unidade hospitalar, estava caso da autônoma Iracema Oliveira, de 49, que trabalha há mais de 24 anos em um dos Quiosques do Mercado, que aprovou a iniciativa.

“Essa ação é muito importante, principalmente, para os jovens. Diferente da minha época, atualmente, os adolescentes começam a ingerir bebida alcoólica e drogas ilícitas muito cedo. Tudo começa na influência dos amigos e, alguns acabam cedendo aos vícios. Por isso, o HGT está de parabéns em divulgar esses temas tão importante para saúde pública”, destacou ao informar que possui um filho e que deseja o melhor futuro para ele e os demais jovens de sua idade. “Acho fundamental esse trabalho do HGT de conscientização das pessoas nas ruas”, observou Iracema Oliveira.

Para a coordenadora do GTH a pedagoga Elizabett Gomes, a ação tem o intuito de esclarecer a população sobre os riscos do uso de drogas ilícitas. “Estamos cumprindo com nosso papel de responsabilidade social em favor da saúde e da vida não apenas de nossos usuários e seus acompanhantes, como também a comunidade do município” comentou a profissional, destacando que a equipe o HGT está à disposição para firmar parcerias para levar essas informações para outros segmentos sociais.

Nesta quinta-feira, a ação teve prosseguimento nas áreas de Recepção da unidade hospitalar, junto aos usuários e seus acompanhantes. Na oportunidade, houve um bate-papo e entrega de panfletos informativos.

Serviço: O HGT é um órgão do governo do estado, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), está localizado na Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-3121.

Texto: Pallmer BarrosPor Vera Rojas (HEMOPA)