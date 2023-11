Hickmann feriu o braço e levou cabeçadas do marido, diz B.O.

No Boletim de Ocorrência registrado pela apresentadora Ana Hickmann contra o marido Alexandre Correa, consta que ela teve o braço lesionado por ele e teria levado cabeçadas em agressão na residência do casal. As informações são do portal G1.

Aos policiais, Hickmann disse que estava na cozinha de casa por volta das 15h30 junto do marido, do filho de 10 anos e de funcionários, quando teve início uma discussão entre o casal.

Ainda de acordo com a versão da apresentadora, o filho saiu do local. Correa, por sua vez, a teria pressionado contra a parede e a teria agredido com cabeçadas.

Em seguida, Hickmann teria afastado o marido e corrido até a área externa da casa para pegar o celular. Conforme seu relato, ele a seguiu e fechou a porta de correr repentinamente, pressionando o braço esquerdo da esposa, que agora tem que usar uma tipoia.

A Polícia Militar foi acionada, e quando chegou ao local, Correa não estava mais na residência. Ana Hickmann foi até a Santa Casa, recebeu atendimento médico e foi liberada. Ela optou por não pedir medida protetiva. (Pleno News)

Imagem: Divulgação