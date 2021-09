Hidroginástica faz parte do programa oferecido para a terceira idade de forma gratuita

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) está oferecendo diversas atividades físicas para o grupo da terceira idade de forma gratuita, o projeto faz parte do programa Vida Ativa da Terceira Idade. A iniciativa disponibiliza os serviços de hidrostática, treinamento funcional e memorização, alongamento, ginastica, ritmos e aerodança.

O objetivo do programa é proporcionar para o público da terceira idade acesso a atividade física de forma orientada, proporcionando um aumento na qualidade de vida e a autoestima da pessoa idosa.

As inscrições são feitas presencialmente até o dia 17 de setembro na tuna luso brasileiro localizada no almirante barroso e na associação dos servidores da assembleia legislativa (Asalp) localizado no coqueiro. Os documentos necessários para efetuar matrícula são carteira de identidade, uma foto 3×4, comprovante de residência, atestado do cardiologista do ano de 2021 (cópia e original) e a carteira de vacinação contra Covid-19, com as duas doses (cópia e original).

