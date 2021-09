História de Daniella Perez será contada em série da HBO Max

A história da atriz Daniella Perez, filha da autora de novelas Glória Perez irá ser contada em uma série documental da HBO Max. O conteúdo terá cinco episódios.

Tatiana Issa e Guto Barra são responsáveis pela direção da série. Guto também assina o roteiro.

A história do assassinato de Daniela será retratada a partir da perspectiva de Glória Perez, da família e dos amigos.

A produção é uma parceria da WarnerMedia com a Producing Partners, sob a marca Max Originals.

Daniella morreu em 28 de dezembro de 1992, quando tinha 22 anos de idade.

A atriz foi assassinada a tesouradas por Guilherme de Pádua, que fazia par romântico com ela na novela De Corpo e Alma, escrita por Glória. Paula Thomaz, esposa do ator, foi cúmplice no crime.

Guilherme e Paula deixaram a prisão em 1999.

Fonte: Pleno News