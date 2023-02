HMS e PSM recebem 134 estagiários de instituições de ensino superior de Santarém

O Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) e o Pronto Socorro Municipal recebem, desde ontem, terça-feira, 07, em média, 80 acadêmicos por mês de seis universidades de Santarém, além de 54 residentes médicos e multiprofissionais. O estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho dentro da área que pretende atuar. Essa experiência auxilia no processo de desenvolvimento e aprendizagem do aluno, fazendo com que ele confira a rotina que provavelmente terá após sua formação.

Na última semana, a UEPA, Iespes e a Unama realizam um evento de integração com os estudantes da área da saúde. Na oportunidade, a direção administrativa e a divisão de Especializada de Ensino e Pesquisa (DEEP) estiveram presente para dar boas-vindas e explicar sobre as normas e condutas das referidas unidades.

As rotinas do programa de estágio no HMS e PSM são aplicadas pelo DEEP, todos os estágios saõ supervisionado, a fim de garantir ao discente uma oportunidade de se autodescobrir como profissional, de conviver e vivenciar habilidades dais quais lhes são conferidas e liderança de equipe, tão essenciais para a formação do futuro enfermeiro.

“São vários os benefícios para os nossos acadêmicos, pois possuem acesso ao maior hospital público de Santarém, com uma grande variedades de caso médicos, que colaboram para sua formação. Os campos de práticas são disponibilizados as instituições de ensino através da parceria via convênio, cujo objetivo é promover um ambiente seguro a todos os acadêmicos e principalmente aos nossos usuários, disse Luzineide Santiago, Diretora de Serviços Administrativo do hospital.”, disse Luzineide Santiago, diretora administrativa do Hospital.

PRIMEIRO DIA DE ESTÁGIO

Jackline Marques, acadêmica do nono período do curso de enfermagem na Unama, chegou cedo para o primeiro dia em campo de estágio. Ela vai aprender as rotinas da clínica obstétrica do HMS. “Estou com uma expectativa grande para iniciar esse aprendizado na prática, sei que é um oportunidade para meu crescimento. Fico agradecida que o Hospital oferte esse compartilhamento de ensino. Quem sabe não volto como contratada após o fim do meu curso”, disse animada Jackline.

Acompanhado da aluna estava a preceptora, enfermeira Greice Viana, que enfatizou sobre a importância da atuação acadêmica. “Um hospital que planta educação e saúde é fundamental. É daqui que sai o fruto dos futuros profissionais que vão atuar quer seja no HMS ou em outra instituição”, endossou.

O responsável pelo setor de Ensino e Pesquisa, Pedro Guilherme Souza, reforçou as orientações de rotinas já repassadas nas universidades no evento de integração. “São informações relevantes sobre o combate da infecção hospitalar, acidente com instrumento perfurocortante, orientações sobre segurança no trabalho e identificação para ingresso no hospital. Isso é para que eles possam aprender e colocar em pratica aquilo que foi visto na teoria em disciplinas anteriores”, finalizou.

