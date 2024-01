HMUE oferece oportunidade de emprego para faturista

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), está com vaga aberta para o cargo de faturista, interessados pela vaga, devem enviar o currículo para o e-mail: rh1.hmue@indsh.org.br.

Para atuar no cargo, é necessário ter ensino médio completo, informática básica, desejável experiência acima de seis meses na área, vivência em rotina hospitalar, além de conhecimento em faturamento de contas médicas SUS e desejável conhecimento no sistema MV.

Os currículos devem ser entregues no período de 19 a 23 de janeiro. Os selecionados serão contatados para a realização das próximas etapas do processo, que incluem provas e entrevistas.

Estrutura – O HMUE fica localizado no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, à rede e saúde pública do Governo do Pará é referência no tratamento de pessoas vítimas de traumas de altas complexidades e queimados.

Foto: Divulgação