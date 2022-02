Hoje a Polícia Militar do Pará comemora 40 anos do ingresso de mulheres na corporação

Hoje é o Dia da Policial Feminino na Polícia Militar do Pará, e para comemorar este dia será realizado uma solenidade especial nesta manhã de terça-feira (1) voltada para todas as mulheres que integram o efetivo da PM, na ocasião estará presente o Comandante-geral da PM, Coronel Dilson Júnior, além de outros oficiais e praças da PM.

O evento é realizado pelo Comando da Corporação com o objetivo de prestigiar e enaltecer a figura da mulher e sua importância para a Segurança Pública. A programação vai contar com a exibição de um vídeo produzido para homenagear as policiais, relatos de mulheres que marcaram historia na PM e a entrega de placas de reconhecimento para militares que contribuíram com o engrandecimento da corporação, e quer hoje estão na condição de veteranas.

Reprodução Arquivo

Há 40 anos começou a história da participação feminina na Polícia Militar do Pará, em 1° de fevereiro de 1982, com a entrada no centro de formação e aperfeiçoamento de Praças (Cfap), No distrito de Outeiro, em Belém, da primeira turma de policiais femininas da corporação. A corporação era integrada por quatro alunas sargento e 50 alunas soldado, e três oficiais, as pioneiras do Curso de Formação de Oficiais (CFO), realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, da PM de São Paulo (SP). Já a primeira turma de praças foi coordenada pelo coronel Roberto Pessoa Campos, da PM do Pará.

No dia 14 de dezembro de 2011 na qual foi aprovado a lei ordinária número 7.576, de autoria da deputada estadual Ana Cunha, que institui o dia 1 de fevereiro como o Dia da Policial Militar no Pará.

A parlamentar conseguiu a aprovação justificando em seu projeto a importância da presença feminina no Pará na atividade-meio e fim da Corporação.

Foto: Reprodução/PM-PA