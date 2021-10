Hoje é a inauguração da iluminação temática na Doca de Souza Franco

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), vai inaugurar na noite desta sexta-feira (8) a iluminação temática da época do Círio, na Avenida Visconde de Souza Franco.

A imagem contém 20 metros de altura e 11 metros de largura, e está pronta para ser ligada, serão milhares de lâmpadas de LED que irá formar o manto da santa. A grande expectativa é sobre a primeira vez em que a imagem estará em movimento giratório por meio de um dispositivo rotacional, a imagem vai se movimentar como se tivesse abençoando o público que passa pelo local.

Os postes que ficam próximo o canal estarão decorados com elementos luminosos em forma de anjo e da Santa. A inauguração da imagem luminosa será hoje as 19h, na Avenida Visconde de Souza Franco, com Marechal Hermes.

Foto: Cristino Martins