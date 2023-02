Hoje e a manhã tem feira da agricultura familiar em Nazaré e Marco

Moradores da área e população em geral poderão adquirir produtos sustentáveis, oriundos da agricultura familiar, de municípios próximos a Belém hoje, segunda-feira, 27, e terça-feira, 28. Haverá agendas feitas com papel reciclado e cosméticos produzidos com ativos da natureza. A Feira da Agricultura Familiar e da Sustentabilidade é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas, realizada mensalmente nos prédios da instituição, localizados nos bairro de Nazaré (dia 27) e Marco (dia 28).

A Coordenadoria de Educação Ambiental lidera a atuação da Semas na valorização da produção familiar rural, que faz parte do Programa de Educação Ambiental da Agricultura Familiar (Peaaf), do Governo do Pará, voltado ao fomento do desenvolvimento rural sustentável.

Segundo Edira Vidal, gerente de Programas e Projetos de Educação Ambiental da Semas, a feira incentiva a divulgação da produção rural familiar. “A venda de alimentos agroecológicos gera renda aos produtores, e a divulgação de hábitos alimentares saudáveis aos servidores da Semas e à vizinhança tem trazido ótimos resultados para todos”, ressalta.

Essa é uma das ações da Secretaria de fortalecimento à venda e ao consumo de alimentos saudáveis, cultivados por produtores rurais familiares, reunindo comerciantes dos municípios de São Francisco do Pará, Mãe do Rio e Bragança, do nordeste paraense, e da Região Metropolitana de Belém, como Santa Izabel do Pará. As barracas armadas nas feiras vão oferecer frutas, hortaliças, mel, laticínios e pescados vindos desses municípios.

Na sede da Semas, no Marco, haverá ecoponto para o recebimento de materiais recicláveis. O Instituto Alachaster trabalha em parceria com a Secretaria no recolhimento dos vasilhames de vidro, plástico, embalagens de papel e demais produtos, que são encaminhados para triagem e futuro reaproveitamento por cooperativas de reciclagem.

SERVIÇO

Feira da Agricultura Familiar e da Sustentabilidade, a partir de 8 h.

Dia 27/2 – segunda-feira: Avenida Magalhães Barata – em frente ao Colégio Gentil Bittencourt (Casa Vicente de Paula), bairro Nazaré.

Dia 28/2 – terça-feira: Travessa Lomas Valentinas, entre Avenida João Paulo II e Perimetral. (sede da Semas), Marco.

Imagem: Agência Pará de Notícias