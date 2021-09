Hoje é dia de Remo x Náutico e marca o retorno da torcida ao Baenão

O Remo enfrenta o Náutico pela 26ª rodada da Série B do campeonato Brasileiro, o clube vai estar desfalcado nesta sexta-feira(24), já que o goleiro Vinícios teve uma lesão no Joelho, com previsão de recuperação daqui a duas semanas, e o zagueiro Romercio apresentou dores na coxa esquerda.

Mas já foi providenciado as suas respectivas substituições, no lugar do Vinícios quem entra em campo é o Thiago Rodrigues, e para substituir o Romércio, pode ser convocado o lateral esquerdo Marlon, também é esperado o retorno do titular da posição, Kevem.

A partida entre Remo e Náutico começa às 19h desta sexta-feira (24) no estádio do Baenão, na qual conta com o retorno dos torcedores ao estádio, e para acompanhar a transmissão ao vivo, com Narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto e reportagens de Gabriel Freitas, acesse nossos canais de comunicação e fique por dentro de tudo que está acontecendo.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira