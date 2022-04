Hoje é o dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson

Neste dia 11 de abril é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, a data tem como foco provocar alerta pela busca do diagnóstico precoce.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 1% da população acima dos 65 anos conviverá com algum grau de doenças relacionadas com o Mal de Parkinson. Com o aumento da expectativa média de vida da população, a OMS estima que o número possa chegar a 3% até 2030, tratando-se da segunda doença neurodegenerativa mais comum, atrás apenas do Alzheimer.

Ainda que a doença mais relacionada á população idosa, o número de pessoas abaixo dos 60 anos diagnosticadas com Mal de Parkinson vem aumentando.

No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) vem fortalecendo o trabalho de atendimento as pessoas já diagnosticadas, assim como intensificar a busca pela chegada de um diagnóstico definitivo na população que apresenta alguns dos sintomas.

Os sintomas podem ser bastante variados inicialmente, por isso a necessidade de buscar rápido o atendimento primário na rede básica de saúde para possível encaminhamento para a área especializada.

Vale ficar atento ao aparecimento de lentidão de ações musculares, tremores nas extremidades das mãos (especialmente em repouso), distúrbios de fala e dificuldade para engolir, esses sintomas ocorrem porque a doença atinge a parte do sistema nervoso responsável pelos movimentos.

Além dos sintomas motores, também pode ocorrer alterações de humor, das rotinas de sono, lapsos de memória, tontura constante, irritabilidade podem indicar o início de doenças relacionadas ao Parkinson.

A Sespa orienta a população a buscar o mais cedo possível uma das Unidades Básicas de Saúde de todo o território do Pará, para que assim os possíveis casos sejam caminhados para médicos especialistas que ajudarão a chegar a um diagnóstico.

Na capital, o Hospital de Clínicas e o Hospital Universitário Barros Barreto são unidades de referencia ao atendimento de doenças neurodegenerativas no estado.

Para as pessoas que estiverem com diagnostico de Parkinson, a Sespa orienta atendimento farmacêutico especializado em 32 unidades de saúde em todo o Estado para a distribuição de medicamentos para os usuários do Sistema Único de Saúde.

O Coordenador Estadual da Saúde do idoso da Sespa, Amajacy Vilhena, destaca que o trabalho feito pelo Governo do Estado também é feito para a conscientização da rede de apoio da pessoa diagnosticada com Mal de Parkinson, pois trata-se de uma doença que em alguns casos demandam uma atenção especial da família ou de outros acompanhante. ““Infelizmente a doença de Parkinson possui muitos aspectos poucos conhecidos. Desenvolvemos uma cartilha para ser distribuída para os acompanhantes dos pacientes e incentivamos os profissionais de saúde que lidam com parkinsonianos a terem atenção com esta rede de apoio. É fundamental que todos em volta da pessoa com Parkinson compreender a possível evolução da doença e os cuidados necessários que nem sempre serão capazes de lidar sozinhos”, afirmou.

Foto: Reprodução hff.min-saude