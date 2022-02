Hoje encerra prazo para inscrição em oficinas e mentorias da Secult 

Artistas paraenses devem ficar atento ao prazo para participarem de oficinas e mentorias de elaboração de projetos. O edital Preamar de Cultura e Arte, Semear (Organização pela Fundação Cultural do Pará) e Preamar da Leitura, desenvolvidas pela Secult, e Semear, da fundação Cultural do Pará. As oficinas são virtuais, e direcionadas para as 12 regiões de Integração do Estado.

O período de inscrição é até hoje (15), os interessados precisam baixar a ficha de inscrição no site da secult e enviar para o e-mail: editalpreamar.oficina@gmail.com.

O Governo do Pará está se dedicando na ampliação de investimentos direto na cultura. Nos últimos três anos a Lei Semear passou de R$ 3 para R$ 15 milhões em renúncia de imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de empresas patrocinadoras da cultura.

Para este edital Preamar de Cultura e Arte, foram investidos 5 milhões, onde será premiado 210 projetos culturais em todo o Estado, com prêmios que variam até R$ 70 mil.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará