Hoje inicia a programação de longas metragens nas sessões regulares do Cine Líbero Luxardo 

A Fundação Cultural do Pará realiza a partir desta quinta-feira (3) mais uma programação de longas metragens no Cine Líbero Luxardo, os cinéfilos de Belém têm a opção de escolher entre, drama, comedia, fantasia, romance ou aventura para se entreter com os três filmes em cartaz nas sessões regulares do Líbero Luxardo.

No filme A Ilha de Bergman os telespectadores terão a oportunidade de conhecer a vida de um casal que viajam para ilha com objetivo de escrever roteiros para filmes, em meio a conflitos pessoais, emocionais e profissionais, a vida do casal é lentamente engolida pelo cenário melancólico da ilha, onde ficção e realidade se misturam.

Já o filme A Mulher que Fugiu, conta o drama sul-coreano de uma mulher, que enquanto seu marido está em uma viagem de negócios, ela viaja e reencontra suas amigas nos arredores de Seul, que não havia muito tempo.

O terceiro longo é o anime Belle, onde no Japão, uma adolescente de 17 anos chamada Suzu é uma estudante tímida do ensino médio que vive em uma vila rural, mas quando ela sai de seu mundo real e entra no mundo virtual, a jovem assume a identidade de Belle, uma cantora linda e globalmente amada. Durante um dos seus show, uma criatura monstruosa perseguida por vigilantes interrompe a apresentação, a partira daí começa uma busca para descobrir a identidade da criatura misteriosa.

Foto: Reprodução Internet fcp.pa